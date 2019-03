Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto beschädigt - ...

(Loßburg) Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Loßburg - In der Hauptstraße schlug ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03.00 Uhr, gegen einen Zigarettenautomaten und trat schließlich gegen den linken Kotflügel eines geparkten Autos, welches dabei beschädigt wurde. Hinweise zum Sachverhalt sowie zum Täter bitte an den Polizeiposten Alpirsbach, Tel. 07444/956139-0.

