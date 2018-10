Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto im Schlößleweg ...

(Tuttlingen) Auto im Schlößleweg angefahren - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen - In der Nacht zum Mittwoch beschädigte ein Verkehrsteilnehmer ein im Schlößleweg geparktes Auto und ergriff im Anschluss die Flucht. Der VW war in der Zeit von 20 Uhr bis 07 Uhr an den Treppen zum Kreisklinikum geparkt. Die Besitzerin des Wagens stellte am Morgen eine Beschädigung am linken Seitenspiegel und der Fahrzeugseite fest. Der Schaden wir nach ersten Erkenntnissen auf 2000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter 07461 9410 um Hinweise.

