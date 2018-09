Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto in ...

(Schonach im Schwarzwald) Auto in der Kandelstraße zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Schonach im Schwarzwald - Zeugen sucht das Polizeirevier St. Georgen zu einer Sachbeschädigung die sich am Samstagmorgen zwischen 8.15 Uhr und 09.430 Uhr in der Kandelstraße zugetragen hat. In diesem Zeitraum zerkratzte ein Unbekannter einen auf der Wendeplatte abgestellten Daimler. Der Schaden wird sich nach ersten Schätzungen auf 2000 Euro belaufen. Wer Hinweise in dieser Sache geben kann wird gebeten sich an das Polizeirevier St. Georgen unter 07724 94950 zu wenden.

