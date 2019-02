Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto in der ...

(Tuttlingen) Auto in der Christophstraße zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen - Im Zeitraum von Freitagabend, 19 Uhr, bis Samstagabend, 17 Uhr, hat ein unbekannter Täter die Motorhaube eines Dacia Dusters zerkratzt. Der Unbekannte ritzte ein sogenanntes Smiley in den Lack und richtete so rund 500 Euro Sachschaden an dem Dacia an. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um Hinweise.

