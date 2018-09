Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto kommt von ...

(VS-Villingen) Auto kommt von Straße ab und prallt gegen Baum- beide Insassen schwer verletzt

VS-Villingen - Aus noch ungewisser Ursache kam am Sonntagabend eine Frau mit ihrem Auto auf der Strecke zwischen Villingen und Obereschach von der Landstraße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Sowohl sie wie auch ihr Begleiter wurden dabei schwer verletzt. Die 75 Jahre alte Frau befuhr die Landstraße in Richtung Obereschach, als sie in einer Kurve die Straße nach links verließ. Sie prallte mit ihrem Renault wuchtig gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall eingeklemmt. Ihr Begleiter konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Die hinzugerufene Feuerwehr musste die Frau aus dem Fahrzeug herausschneiden. Sie wie auch ihr 57-jähriger Beifahrer trugen schwere Verletzungen davon und wurden durch Rettungswägen ins Klinikum gebracht. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

