Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto muss ausweichen

(Albstadt) Auto muss ausweichen

Albstadt - Wegen eines mitten auf der Straße entgegenkommenden PKWs ist ein Seat-Fahrer am Dienstagabend zwischen Stichwirtschaft und Zitterhof über einen Bordstein gefahren.

Gegen 21.20 Uhr kam dem 44-Jährigen, der von der Stichwirtschft in Richtung Lichtenbol fuhr, in einer scharfen Kurve ein Auto entgegen. Der Gegenverkehr schnitt die Kurve und fuhr danach in der Straßenmitte weiter. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der Fahrer von dem Seat nach rechts ausweichen und fuhr dabei über den Bordstein. Anschließend streifte er die angrenzende Steinmauer. Mit leichten Verletzungen konnte der 44-Jährige aus seinem Auto aussteigen. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/