Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto prallt ...

(VS-Schwenningen) Auto prallt gegen Hauswand - Fahrer flüchtet

VS-Schwenningen - In der Schwenninger Arminstraße ist es am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, zu einer Unfallflucht gekommen. Der Fahrer eines lilafarbenen Autos geriet wohl aufgrund der Winterglätte ins Schleudern und prallt gegen eine Hauswand. Hierbei wurde sowohl die Hauswand, als auch das Fallrohr der Dachrinne beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Hinweise auf den Täter gibt es bislang keine. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise an das Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0).

gez. Florian Neumeister

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/