Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto streift ...

(VS-Villingen) Auto streift Fahrrad- Radfahrerin leicht verletzt

VS-Villingen - Leichte Verletzungen zog sich eine Radfahrerin zu, die am Mittwochabend auf der Augenmoosstraße unterwegs war und bei der Vorbeifahrt von einem Auto gestreift wurde. Der Autofahrer hatte die Radfahrerin nicht gesehen und sie in der Folge seitlich touchiert. Die Radfahrerin kam dadurch zu Sturz und verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum verbracht. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wird auf 500 Euro geschätzt.

