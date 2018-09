Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto streift ...

(Bisingen) Auto streift Motorradfahrer

Bisingen - Beim rechts Vorbeifahren hat ein Auto am Freitagmorgen in der Heidelbergstraße den Fahrer eines Leichtmotorrades gestreift.

Gegen 10.40 Uhr wollte der Lenker des Zweirades, der aus Richtung Kreisverkehr kam, nach links in die Straße "Hinter Stöck" abbiegen. Er blinkte und ordnete sich zur Fahrbahnmitte hin ein. Ein nachfolgender Citroenfahrer fuhr rechts an dem Motorrad vorbei. Dabei streifte er den 81-jährigen Fahrer der Yamaha mit seinem Außenspiegel am rechten Arm. Der 81-Jährige verletzte sich dabei leicht. Ein Sachschaden entstand nicht.

