Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto überschlagen

(Albstadt) Auto überschlagen

Albstadt - Am heutigen Freitag hat sich auf der Konrad-Adenauer-Straße ein VW Polo überschlagen. Die 23-jährige Polo-Fahrerin war gegen 7.50 Uhr aus ungeklärter Ursache gegen eine am Straßenrand abgestellten Anhänger geprallt. In weiteren Verlauf überschlug sich der Kleinwagen. Die eingeschlossene Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Die 23-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

