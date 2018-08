Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto vor Arztpraxis ...

(Kolbingen) Auto vor Arztpraxis angefahren

Kolbingen - Noch gesucht wird der Fahrer, der mit seinem PKW am Freitag ein geparktes Auto auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Gartenstraße angefahren hat und im Anschluss flüchtete. Der angefahrene Opel war ab 09.40 Uhr für circa eine Stunde auf dem Parkplatz geparkt. In dieser Zeit muss der Unfall passiert sein, bei dem der Opel in Höhe von 2000 Euro beschädigt wurde. Der Polizeiposten Mühlheim ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet Zeugen sich unter 07463/ 96610 zu melden.

