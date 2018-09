Polizeipräsidium Tuttlingen / Auto zerkratzt - ...

(Schwenningen) Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Villingen-Schwenningen - Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Alleenstraße wurde am Freitagvormittag, zwischen 11.30 und 12.00 Uhr, an einem Pkw Mitsubishi, Typ Kaot, die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Schwenningen, Tel. 07720/8500-0.

