Polizeipräsidium Tuttlingen / Autoaufbrecher bei ...

(VS-Villingen) Autoaufbrecher bei der "Arbeit" erwischt

VS-Villingen - Ein 19-jähriger Autoaufbrecher ist am Samstagabend von einem Anwohner im Villinger Stadtteil "Schilterhäusle" erwischt und festgehalten worden.

Der 32-jährige Zeuge sah den Täter, wie er sich gegen 19.45 Uhr auf einer der Parkflächen gegenüber den Hochhäusern "Vor dem Klosterwald" mit einem Draht an einem dort stehenden PKW zu schaffen machte. Kurzerhand ging der 32-Jährige zum Tatort. Der Dieb hatte sich zwischenzeitlich hinter einem anderen Auto versteckt. Als ihn der Zeuge dort entdeckte, sprach er den 19-Jährigen an und wollte ihn festhalten. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen den Beiden, in deren Folge der 32-Jährige von dem Täter gewürgt wurde. Eine Frau, die das Geschehen beobachtete, eilte dem 32-Jährigen zur Hilfe. Gemeinsam gelang es, den jungen Mann bis zum Eintreffen der bereits verständigten Polizei festzuhalten. Er wurde vorläufig festgenommen und im Verlaufe des Sonntags dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Es erging Haftbefehl.

