Polizeipräsidium Tuttlingen / Autofahrer ...

(Deißlingen) Autofahrer verunfallt in Kreisverkehr und verletzt sich schwer

Deißlingen - Schwere Verletzungen trug ein Autofahrer davon, der in den frühen Morgenstunden des Samstags die B523 auf der Strecke zwischen Trossingen und Schwenningen befuhr und aufgrund zu hoher Geschwindigkeit im Kreisverkehr mit der Leitplanke kollidierte. Durch sein zu schnelles Einfahren in den Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr in die Leitplanke, die er auf mehreren Metern Länge immens beschädigte. Der 46 Jahre alte Fahrer war zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt. Er verletzte sich beim Unfall schwer und wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr Deißlingen barg den Mann. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Am Renault Master entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B523 für mehrere Stunden gesperrt.

