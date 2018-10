Polizeipräsidium Tuttlingen / Autofahrer krachte ...

(Schömberg) Autofahrer krachte nach rasantem Abbiegemanöver gegen Pfosten - schwer verletzt

Schömberg - Ein 36-jähriger Autofahrer bog in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03.30 Uhr, von der Wellendinger Straße nach links in die Straße "Kuhwasen" ab. Dabei fuhr er zunächst verbotswidrig links an einer Verkehrsinsel vorbei, touchierte jedoch die Insel und geriet schließlich mit seinem Renault nach rechts von der Fahrbahn ab. Zu guter Letzt krachte er gegen den Pfosten eines Zufahrtstors. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Er wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-110 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/