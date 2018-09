Polizeipräsidium Tuttlingen / Autofahrer rammt ...

(Horb am Neckar) Autofahrer rammt Hauswand und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar - Am Dienstag hat in der Zeit zwischen, 8 Uhr und 12 Uhr, ein unbekannter Autofahrer auf der Bildechinger Steige eine Hauswand gerammt und ist anschließend geflüchtet. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Unbekannte rückwärts gegen die Gebäudeecke und verursachte einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Horb (Tel.: 07451 96-0) entgegen.

