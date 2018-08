Polizeipräsidium Tuttlingen / Autofahrerin ...

(Geisingen) Autofahrerin überschlägt sich - nur leicht verletzt

Geisingen - Eine 22-jährige Autofahrerin hatte am Mittwochvormittag, gegen 11.30 Uhr, auf der Bundesstraße 311, im Bereich der Auffahrt zur Autobahn 81, einen Schutzengel als sie rotz viermaligen Überschlags nur leicht verletzt wurde. Die junge Frau war in Richtung Tuttlingen unterwegs und erkannte zu spät, dass sie zum Auffahren auf die Autobahn auf den Abbiegestreifen wechseln muss. Als sie abrupt nach links zog, touchierte sie zunächst einen bereits abbiegenden Pkw. Erschrocken lenke die 22-Jährige sofort wieder nach links, wodurch sich ihr Pkw aufschaukelte und sich schließlich überschlug. Obwohl das Fahrzeug total beschädigt wurde, konnte sie mit leichten Verletzungen aus dem Fahrzeug gerettet werden. Da man zunächst von schweren Verletzungen bei der 22-Jährigen ausging, landete an der Unfallstelle auch ein Rettungshubschrauber. Sowohl auf der Bundesstraße als auch auf der Autobahn kam es zu längeren Staus.

