Polizeipräsidium Tuttlingen / Autofahrerin ...

(Hechingen-Schlatt) Autofahrerin fährt in Gegenverkehr

Hechingen-Schlatt - Am Mittwochmorgen geriet eine Autofahrerin auf der Bundesstraße in Schlatt in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die 63-Jährige befuhr die Bundesstraße auf dem Weg nach Hechingen und kam aus noch nicht abschließend geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ungebremst stieß ihr Peugeot dort mit der Front eines entgegenkommenden Audi zusammen. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen immenser Schaden, der sich nach ersten Schätzungen auf 30 000 Euro beläuft. Sowohl die 63-Jährige, wie auch die 29-jährige Audifahrerin wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach jetzigem Stand wurde lediglich die Peugeotfahrerin durch den Unfall leicht verletzt. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Da auch Betriebsstoffe ausliefen, war die Feuerwehr Hechingen zur Unterstützung vor Ort.

