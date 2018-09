Polizeipräsidium Tuttlingen / Autofahrerin ...

(Freudenstadt) Autofahrerin streift Fußgänger

Freudenstadt - Eine 80-jährige Polo-Fahrerin hat am Montag, gegen 15.10 Uhr, einen 60-jährigen Fußgänger in der Wallstraße angefahren. Die Frau war auf der Wallstraße unterwegs und streifte den am rechten Straßenrand gehenden Fußgänger. Der 60-Jährige kam hierdurch zu Fall und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden.

