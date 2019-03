Polizeipräsidium Tuttlingen / Autofahrerin auf ...

(Wellendingen) Autofahrerin auf der Landesstraße schwer verunglückt

Wellendingen - Auf der Landesstraße zwischen Wellendingen und Schörzingen ist eine Autofahrerin am Mittwochmittag um 15.40 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch den Zusammenstoß hat sich die Fahrerin so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die 54-Jährige war in Richtung Schörzingen unterwegs, als sie mit ihrem Seat die Straße verließ. Die Ursache, die zum Abkommen von der Landesstraße geführt hat, ist Gegenstand der derzeitigen Unfallermittlungen, die durch den Verkehrsunfallaufnahmedienst geführt werden. Am Seat der verunglückten Frau entstand Totalschaden. Aufgrund der Arbeiten der Einsatzkräfte war die Landesstraße zwischen Wellendingen und Eckerwald für mehr als zwei Stunden gesperrt.

