Polizeipräsidium Tuttlingen / Autofahrerin bei ...

(Bräunlingen) Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bräunlingen - Schwere Verletzungen hat sich eine 62-jährige Lenkerin eines Toyota bei einem Unfall am heutigen Sonntag, gegen 3.45 Uhr, auf der Kreisstraße 5739 zugezogen. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug von Döggingen in Richtung Bräunlingen unterwegs. Etwa 500 Meter vor dem Ortseingang von Bräunlingen kam der Wagen in einer Linkskurve von der Straße ab. In der weiteren Folge durchfuhr der Toyota eine Viehweide und einen Acker. Nach rund 300 Meter schleuderte der Wagen wieder zurück auf der Fahrbahn und überschlug sich. Die eingeklemmte Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Die schwerverletzte 62-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

