Polizeipräsidium Tuttlingen / Autofahrerin bei ...

(Spaichingen) Autofahrerin bei heftigem Auffahrunfall leicht verletzt

Spaichingen - Bei einem heftigen Auffahrunfall, der sich am Freitag, kurz vor 16.30 Uhr, auf der Schuraer Straße im Bereich der Abzweigung Dellinger Weg ereignet hat, ist eine 69-jährige Frau leicht verletzt worden. Die 69-Jährige war mit einem VW Passat auf der Schuraer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte an der Abzweigung nach links auf den Dellinger Weg abbiegen. Eine nachfolgende 21 Jahre junge Polo-Fahrerin verkannte die Situation und prallte mit ihrem Wagen mit voller Wucht in das Fahrzeugheck des bremsenden und nach links abbiegenden Passats. Bei dem Unfall wurde die Passat-Fahrerin leicht verletzt und musste sich später in ärztliche Behandlung begeben. An den beiden Autos entstand rund 15.000 Euro Sachschaden. Der nicht mehr fahrbereite Polo der jungen Autofahrerin musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr Spaichingen war zur Reinigung der Fahrbahn bei dem Unfall eingesetzt.

