Polizeipräsidium Tuttlingen / Autofahrerin bei ...

(Rosenfeld) Autofahrerin bei Unfall an der Einmündung der K 7128 auf die Balinger Straße schwer verletzt

Rosenfeld - Bei einem Unfall, der am Freitagvormittag, gegen 10 Uhr, zwischen einem Ford Fiesta und einem Lastwagen an der Einmündung der Kreisstraße 7128 auf die Balinger Straße passiert ist, hat sich die 66-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Die Fiesta-Fahrerin war - von Isingen kommend - auf der K 7128 unterwegs und wollte an der Einmündung auf die Balinger Straße abbiegen. Hierbei übersah die Frau einen aus Richtung Stadtmitte auf der bevorrechtigten Balinger Straße (Landesstraße 415) nahenden Lastwagen und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall zog sich die Autofahrerin vermutlich eine Rippenfraktur zu und wurde mit den eintreffenden Rettungskräften in die Balinger Klinik gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand rund 7000 Euro Sachschaden.

