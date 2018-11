Polizeipräsidium Tuttlingen / Autofahrerin streift ...

(Rottweil) Autofahrerin streift geparkte Fahrzeuge - 15.000 Euro Sachschaden

Rottweil - Rund 15.000 Euro Sachschaden hat eine 35-jährige Autofahrerin am Donnerstag, gegen 8.30 Uhr, auf der Heerstraße verursacht. Die Frau war in Richtung Hausener Straße unterwegs und streifte vier am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Die Frau blieb unverletzt.

