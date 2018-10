Polizeipräsidium Tuttlingen / Autoreifen zerstochen ...

(Hechingen) Autoreifen zerstochen - Zeugen gesucht

Hechingen - Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter in der Stutenhofstraße mit unbekanntem Stichwerkzeug einen Autoreifen zerstochen. Der betroffen Hyundai stand in der Tiefgarage des Gebäudes Stutenhofstraße 20. An dem vorderen linken Reifen entstand dadurch ein Schaden in Höhe von zirka 100 Euro.

Das Polizeirevier Hechingen ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 07471 9880 0 entgegengenommen.

