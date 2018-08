Polizeipräsidium Tuttlingen / Autoscheibe ...

(VS-Schwenningen) Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche geklaut

VS-Schwenningen - Ein unbekannter Dieb hat am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz unterhalb des Bürgerheimes in der Mauthestraße einen grauen Skoda "Roomster" aufgebrochen und daraus eine Handtasche gestohlen. Zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr schlug der Unbekannte die Scheibe an der Beifahrerseite des abgestellten und kleinen Skoda Kombis ein, griff sich die im Fußraum sichtbar abgestellte Handtasche und verschwand wieder. In der gestohlenen Tasche lag das Portemonnaie der Autobesitzerin mit etwas Bargeld und verschiedenen Berechtigungskarten. Es entstand Sach- und Diebstahlsschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/