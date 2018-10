Polizeipräsidium Tuttlingen / B463: Drei ...

(Haigerloch) B463: Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Haigerloch - Auf der Bundesstraße zwischen Owingen und Haigerloch sind am Sonntagmittag zwei PKWs frontal zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden drei Personen schwer verletzt.

Der 59-jährige Unfallverursacher fuhr gegen 13.40 Uhr auf der B463 in Richtung Haigerloch. Im Bereich einer Rechtskurve geriet er mit seinem Opel wegen Unaufmerksamkeit auf den Fahrsteifen des Gegenverkehrs. Dort kam ihm ein Mercedes entgegen. Ein Ausweichen war nicht mehr möglich. Die beiden PKWs stießen frontal zusammen. Nach der Kollision schleuderten sie gegen die Leitplanken. Der Unfallverursacher und die beiden Mercedes-Insassen verletzten sich schwer. Sie kamen ins Zollernalbklinikum nach Balingen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Haigerloch fuhr einen Unterstützungseinsatz und war mit 13 Mann und 3 Fahrzeugen am Ort des Geschehens. Zur Bergung der demolierten Autos waren zwei Abschleppdienste nötig.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/