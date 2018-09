Polizeipräsidium Tuttlingen / Bagger brennt - ...

(Freudenstadt)Bagger brennt - Polizei ermittelt wegen Verdacht der Brandstiftung

Freudenstadt - In der Nacht zum Sonntag hat in der Herzog-Eugen-Straße, gegenüber der AOK, ein Bagger gebrannt. An dem Bagger entstand Totalschaden in Höhe von zirka 70.000 Euro. Wie genau die Arbeitsmaschine in Brand geriet ist noch nicht geklärt. Kriminaltechniker waren vor Ort, um Spuren zu sichern. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/