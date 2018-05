Polizeipräsidium Tuttlingen / Baiersbronn) Auffahrunfall mit ...

Baiersbronn) Auffahrunfall mit Linienbus

Baiersbronn - Am Dienstagabend übersah ein 60-jähriger VW- Fahrer, dass ein Linienbus in der Freudenstädter Straße anhielt und fuhr diesem hinten auf.

Der VW- Fahrer befuhr die Freudenstädter Straße in Fahrtrichtung Ruhesteinstraße hinter einem Linienbus. Der Bus hielt an der Haltestelle kurz vor dem Kreisverkehr an. Das bemerkte der 60- Jährige zu spät. Er versuchte noch auszuweichen, konnte einen Unfall aber nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von insgesamt 8 000 Euro.

