Polizeipräsidium Tuttlingen / (Balingen, Querspange B 27/B ...

(Balingen, "Querspange B 27/B 463") Auf schneeglatter Fahrbahn in Kreuzung gerutscht - Autofahrer bei Unfall leicht verletzt, 8000 Euro Schaden

Balingen, "Querspange B 27/B 463" - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.30 Uhr, wollte ein 29-jähriger Fahrer eines Renault Clios - von der Langestraße kommend - nach links in Richtung Querspange abbiegen. Beim Versuch, an der Kreuzung zur Querspange zu bremsen, rutschte der Clio auf der winterglatten Fahrbahn über die Haltelinie und stieß mit einem Kombi Voyager zusammen, dessen Fahrerin auf der bevorrechtigten Querspange unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich der Renault-Fahrer leichte Verletzungen zu und musste später ärztlich behandelt werden. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/