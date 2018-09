Polizeipräsidium Tuttlingen / Baum fällt ...

(Alpirsbach-Peterzell) Baum fällt vor Auto

Alpirsbach-Peterzell - In der Fluorner Straße, nahe der Einmündung Römlinsdorfer Straße, ist am Dienstagmorgen ein Baum vor einem Auto auf die Fahrbahn gefallen. Den Mercedes erwischte es noch leicht, so dass ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro entstand. Der 54-jährige Mercedesfahrer kam mit dem Schrecken davon. Weil der Baum die ganze Straße blockierte, musste der Streckenabschnitt kurzzeitig vollständigt abgesperrt werden. Die Klärung der Frage, warum der Baum umstürzte, ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Alpirsbach in dieser Sache führt.

