Polizeipräsidium Tuttlingen / Bei ...

(Donaueschingen, A 864)Bei anvisierter Motorrad-Geschwindigkeitskontrolle insgesamt 56 Pkw-Fahrer beanstandet

Donaueschingen - Eine am Sonntag als Zweiradkontrolle anvisierten Geschwindigkeitsüberwachung auf der Autobahn 864, von der Autobahn 81 kommend in Fahrtrichtung zur Bundesstraße 27, hat nur Verstöße von Pkw-Fahrern ergeben. Insgesamt ergaben die von etwa 10 Uhr bis 14.45 Uhr durchgeführten Kontrollen 54 Geschwindigkeitsverstöße im Überschreitungsbereich zwischen 21 und 102 km/h. In dem kontrollierten "100-er Bereich" war der schnellste Autofahrer mit 202 km/h unterwegs. Auf den Raser und einen weiteren Autofahrer, der über 140 km/h fuhr, kommt nun ein Fahrverbot zu.

