Polizeipräsidium Tuttlingen / Bei ...

(Rottweil-Neufra) Bei Auffahrunfall eine Person leicht verletzt

Rottweil-Neufra - Auf der Auffahrt auf die B14 in Neufra in Fahrtrichtung Rottweil fuhr am Freitagnachmittag ein Autofahrer auf den vorrausfahrenden PKW auf und verletzte dabei die Fahrerin. Beide Fahrzeuge kamen aus Richtung des Kreisverkehrs und fuhren hintereinander, als der 40-jährige Autofahrer aus Unachtsamkeit auf den vorrausfahrenden Dacia auffuhr. Die 51 Jahre alte Lenkerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum verbracht. Am Dacia und dem Toyota des Verursachers entstand ein Gesamtschaden von 4000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Sarah König Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-112 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/