Polizeipräsidium Tuttlingen / Bei ...

(VS-Schwenningen) Bei Gyrokopter-Unfall werden beide Insassen und ein Ersthelfer leicht verletzt

VS-Schwenningen - Beim Versuch, den Flugplatz zu erreichen, ist am Freitagmittag, gegen 15.25 Uhr ein mit zwei Personen besetzter Gyrocopter neben dem Flugplatz in Schwenningen verunfallt. Beim Start hatte der Ultraleichthubschrauber nicht genug an Höhe gewonnen, weshalb der 60-jährige Pilot versuchte, das Fluggerät zurück auf den Flugplatz zu lenken. In der Folge stürzte der Gyrokopter auf die sich direkt daneben befindliche Wiese. Zwei Ersthelfer, welche den Flugunfall beobachteten, kamen den beiden Insassen zu Hilfe und schlugen die Scheibe des Fluggeräts ein. Daraufhin fing der Gyrocopter Feuer. Die beiden Piloten hatten Glück, sie wurden dank der hinzugekommenen Ersthelfer nur leicht verletzt. Einer der Helfer verletzte sich ebenfalls leicht. Der 60-jährige Pilot kam mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Singen. Der 29-jährige Co-Pilot wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Tuttlingen gebracht. Der Gyrocopter wurde gelöscht. Die Höhe des entstanden Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

