Polizeipräsidium Tuttlingen / Bei Einbruch in ...

(Balingen) Bei Einbruch in Geschäftshaus geringen Bargeldbetrag erbeutet

Balingen - In der Nacht zum Dienstag sind Einbrecher in ein von verschiedenen Firmen genutztes Geschäftshaus in der Bebeltstraße eingestiegen und haben etwas Bargeld gestohlen.

Zuerst versuchten die Täter ein Oberlicht aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang, schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Als das Fenster offen war kletterten sie in den dahinter gelegenen Schulungsraum. Dort öffneten sie eine Tür zum benachbarten Lager gewaltsam. Gestohlen wurde hier nichts.

Bei der zweiten Firma schlugen sie ein weiteres Fenster ein. Nach dem Einsteigen in einen Büroraum rissen die Gauner alle Schranktüren mit Gewalt auf. Einen Teil der Schränke durchsuchten sie. Die Eindringlinge fanden etwas Bargeld, das sie einsteckten. Deutlich höher als der Wert der Beute war der Sachschaden - er wird von der Polizei auf etwa 400 Euro geschätzt.

