Polizeipräsidium Tuttlingen / Bei Schneeglätte in ...

(Meßstetten) Bei Schneeglätte in Kreuzung gerutscht

Meßstetten - 12.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in Heinstetten.

Bereits gegen 7 Uhr krachte es an der Kreuzung der Wiesenstraße mit der Ellenstraße heftig. Eine aus Richtung Riedstraße kommende Autofahrerin verbremste es an der Kreuzung auf schneeglatter Fahrbahn nicht mehr. Sie rutschte mit ihrem BMW in die Ellenstraße hinein. Von links kam auf der vorfahrtsberechtigen Ellenstraße ein Renault. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Nach der Kollision kam der Renault ins Schleudern und fuhr gegen den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks. Der BMW war nach dem Unfall erheblich beschädigt und musste deswegen abgeschleppt werdne. Die Beteiligten blieben unverletzt.

