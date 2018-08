Polizeipräsidium Tuttlingen / Beifahrerin ...

(Haigerloch-Owingen) Beifahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Haigerloch-Owingen - Bei einem Auffahrunfall am Sonntagmittag auf der Bundesstraße bei Owingen wurde die Beifahrerin eines beteiligten Autofahrers verletzt. Ein 26-jähriger Lenker eines Mercedes befuhr die B463 in Richtung Empfingen und wollte kurz vor Owingen links in einen Waldparkplatz abbiegen. Dies registrierte ein hinter ihm fahrender 82-jähriger Fiatfahrer zu spät. Er fuhr wuchtig auf den Mercedes auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 32-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht. Sie wurde ins Krankenhaus nach Balingen gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden an den Autos beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 10 000 Euro.

