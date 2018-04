Polizeipräsidium Tuttlingen / Beim ...

(St. Georgen im Schwarzwald) Beim Abbiegen anderes Auto übersehen - 7000 Euro Schaden

St. Georgen im Schwarzwald - Beim Abbiegen von der Industriestraße auf die Bahnhofstraße hat ein 39-jähriger Fahrer eines VW Fox am Montagabend, gegen 19.40 Uhr, einen auf der bevorrechtigten Straße nahenden VW Polo einer 43-jährigen Fahrerin übersehen und so einen Unfall verursacht. Bei dem heftigen Zusammenstoß der beiden Autos wurde glücklicherweise niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand rund 7000 Euro Sachschaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Polo der 43-Jährigen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/