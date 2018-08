Polizeipräsidium Tuttlingen / Beim ...

(Triberg im Schwarzwald) Beim Abbiegen nicht aufgepasst - 9000 Euro Schaden nach Zusammenprall mit Lastwagen

Triberg im Schwarzwald - Beim Abbiegen von der Frejusstraße (Bundesstraße 500) auf die Hornberger Straße (Bundesstraße 33) hat ein 83-jähriger Audi-Fahrer nicht aufgepasst und ist am Mittwochmittag mit einem Sattelzug-Lastwagen zusammengestoßen. Der Mann fuhr gegen 12.20 Uhr mit dem Audi über die B 500 auf die Einmündung mit der bevorrechtigten B 33 zu. Ohne auf einen von rechts aus Richtung Nußbach auf der B 33 nahenden Sattelzug zu achten, bog der 83-Jährige nach links Richtung Hornberg ab und prallte so mit dem Lastwagen zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An dem Audi und dem Sattelzug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um den nicht mehr fahrbereiten Audi.

