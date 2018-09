Polizeipräsidium Tuttlingen / Beim ...

(A.-Lautlingen) Beim Linksabbiegen Gegenverkehr übersehen

A.-Lautlingen - An der Abzweigung von der B463 zum Gartenmarkt Dehner sind am Montagmittag drei PKWs zusammengestoßen. Bei dem Unfall ist ein Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro entstanden.

Kurz nach 13 Uhr bog eine 43-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Golf von der B463 nach links in die Straße Unter Hirnau ab. Dabei übersah sie einen Audi, der aus Richtung Ortsmitte Lautlingen entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Audi schob den VW Golf in Richtung Unter Hirnau auf einen an der Einmündung wartenden VW Polo. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/