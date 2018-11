Polizeipräsidium Tuttlingen / Beim ...

(VS-Schwenningen) Beim Linksabbiegen Radfahrer übersehen

VS-Schwenningen - Ein 42-jähriger Mercedesfahrer hat am Mittwochmorgen an der Kreuzung der Eschachstraße mit der August-Bebel-Straße einen Radfahrer übersehen.

Der 42-Jährige fuhr gegen 6.35 Uhr auf der Eschachstraße stadteinwärts. An der Kreuzung mit der August-Bebel-Straße bog er nach links ab, übersah dabei aber einen Rennradfahrer, der entgegenkam. Er erfasste den 41-jährige Radfahrer, der stürzte. Da der Radfahrer über Schmerzen klagte, musste der Rettungsdienst kommen. Nach der Erstversorgung wurde er zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert. An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Den Schaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

