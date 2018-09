Polizeipräsidium Tuttlingen / Beim Abbiegen ...

(Haigerloch) Beim Abbiegen Vorfahrt missachtet

Haigerloch - An der Einmündung der K7118 (Butzengraben) in die K7177 sind am Freitagmorgen wegen Nichtbeachten der Vorfahrt zwei PKWs zusammengestoßen.

Die spätere Unfallverursacherin bog an der Einmündung nach links auf die K7177 ab. Von links kam aus Richtung B463 ein Renault angefahren. Die 58-jährige Opelfahrerin nahm dem Renault die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei verletzte sich die Renaultfahrerin (49) leicht und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 5000 Euro.

