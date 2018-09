Polizeipräsidium Tuttlingen / Beim Abbiegen ...

(VS-Schwenningen) Beim Abbiegen mit einem Lastwagen geparktes Auto gestreift - 8000 Euro Schaden

VS-Schwenningen - Beim Abbiegen von der Hegelstraße in die Johannesstraße hat ein 57-jähriger Fahrer eines Sattelzug-Lastwagens am Montagvormittag, gegen 09.15 Uhr, einen nahe der Einmündung geparkten Ford B-Max gestreift und dabei erheblich beschädigt. An dem Ford und dem Sattelauflieger des Lastwagens entstand rund 8000 Euro Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

