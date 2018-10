Polizeipräsidium Tuttlingen / Beim Abbiegen ...

(VS-Villingen) Beim Abbiegen gegen Baum gefahren

VS-Villingen - Beim Abbiegen von der Europaallee auf die Savonastraße hat eine 32-jährige Smart-Fahrerin am frühen Sonntagmorgen, gegen 03 Uhr, die Kurve nicht richtig bekommen und ist am Fahrbahnrand gegen einen Baum gefahren. Hierbei entstand am Smart Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Personen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt.

