Polizeipräsidium Tuttlingen / Beim Abbiegen zu ...

(Tuttlingen) Beim Abbiegen zu schnell unterwegs und gegen Mauer geprallt

Tuttlingen - Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01.45 Uhr, bei heftigem Regen mit einem 1er BMW zu schnell von der Donaueschinger Straße auf die Dornierstraße abgebogen, dabei von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine vorhandene Mauer geprallt. Der junge Mann und sein 18-jähriger Beifahrer hatten Glück und blieben bei dem Unfall unverletzt. An dem schon älteren BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

