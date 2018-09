Polizeipräsidium Tuttlingen / Beim Ausparken an ...

(Freudenstadt) Beim Ausparken an einer Arztpraxis im Brandweg anderes Auto angefahren und dann geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise und sucht eine Zeugin

Freudenstadt - Beim Ausparken an einer Arztpraxis im Brandweg ist ein junger Mann am Freitag, kurz vor 11 Uhr, vermutlich mit einem blauen Peugeot gegen einen daneben abgestellten Mercedes der C-Klasse gefahren. Ohne sich weiter um den am Mercedes angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, fuhr der junge Mann davon. Nun ermittelt die Polizei Freudenstadt (07441 536-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei eine derzeit namentlich noch nicht bekannte Frau, die den Unfall vermutlich beobachtet hat, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt in Verbindung zu setzen.

