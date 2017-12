Polizeipräsidium Tuttlingen / Beim Ausparken in der ...

(Aldingen) Beim Ausparken in der Eichendorffstraße geparkten Renault beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Aldingen - Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Heiligabend, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 20.45 Uhr, beim Ausparken einen gegenüber der Eichendorffstraße 1 abgestellten Renault Clio beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden an der Beifahrerseite des Clios in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/