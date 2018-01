Polizeipräsidium Tuttlingen / Beim Ein- oder ...

(VS-Villingen) Beim Ein- oder Ausparken anderes Auto beschädigt und sich nicht gemeldet

VS-Villingen - Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer einen Honda Jazz beschädigt, der am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 11.10 Uhr, auf dem Parkplatz "Theater am Ring" am Romäusring abgestellt war. Ohne sich weiter um den am hinteren, rechten Kotflügel und am Rücklicht des Hondas entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu der begangenen Unfallflucht und zu dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Villingen (07721 601-0) entgegen.

