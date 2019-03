Polizeipräsidium Tuttlingen / Beim Einfädeln VW ...

(A.-Ebingen) Beim "Einfädeln" VW Golf angerempelt

A.-Ebingen - Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Schillerstraße ist am Mittwochabend eine Autofahrerin beim Einfädeln gegen einen vorbeifahrenden VW Golf geprallt.

Die 83-Jährige kam aus dem Westtangententunnel und verließ den dortigen Kreisverkehr in Richtung Schillerstraße. Beim Einfädeln in die Schillerstraße übersah sie einen in gleicher Richtung vorbeifahrenden VW Golf und stieß mit ihm zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

