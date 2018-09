Polizeipräsidium Tuttlingen / Beim Linksabbiegen ...

(Tuttlingen) Beim Linksabbiegen Gegenverkehr nicht beachtet

Tuttlingen - An der Einfahrt zum ALDI-Parkplatz in der Dornierstraße sind am Freitagnachmittag zwei PKWs zusammengestoßen.

Kurz nach 16 Uhr bog eine 67-jährige Autofahrerin mit ihrem Renault von der Dornierstraße nach links in Richtung des Parkplatzes ab. Dabei übersah sie einen aus der Gegenrichtung kommenden VW und stieß mit ihm zusammen. Die Unfallverursacherin und der 37 Jahre alte VW-Fahrer wurden leicht verletzt. Nach der Erstversorgung brachte sie ein Rettungsteam ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrtauglich waren, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Eine Abschleppfirma sorgte für deren Bergung.

